POL-FR: Freiburg: Zeugin beobachtet Fahrraddieb bei Tatausführung - Festnahme

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Freitag, 07.11.2025, hat die Polizei einen mutmaßlichen Fahrraddieb vorläufig festgenommen. Eine aufmerksame Zeugin hatte im Freiburger Stadtteil Wiehre gegen 1 Uhr beobachtet, wie ein Mann mit einer Akkuflex das Schloss eines angeschlossenen Fahrrads durchtrennte und anschließend mit dem Fahrrad davonfuhr.

Die umgehend verständigte Polizei konnte wenig später in der Basler Straße einen Tatverdächtigen auf einem Fahrrad fahrend feststellen und vorläufig festnehmen. In seinem Rucksack fanden die Beamtinnen und Beamten eine Akkuflex, die mutmaßlich zur Tat verwendet worden war.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der 33-Jährige alkoholisiert war. Ihn erwarten nun entsprechende Anzeigen wegen Diebstahls sowie Fahrens unter Alkoholeinfluss.

oec

