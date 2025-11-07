PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Waldsee: 61-Jähriger bei Vollbremsung einer Straßenbahn leicht verletzt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, den 06.11.2024 gegen 21:00 Uhr, wurde ein 61-jähriger Mann bei einer Vollbremsung einer Straßenbahn in der Hansjakobstraße leicht verletzt.

Die Bahn der Linie 1 befuhr die besagte Straße in östlicher Richtung. Zwischen den Haltestellen "Römerhof" und "Lassbergstraße" habe ein bislang unbekannter Fahrradfahrer unvermittelt vor der Straßenbahn die Fahrbahn gequert. Der Straßenbahnfahrer leitete eine Notbremsung ein, wodurch der 61-jährige Fahrgast stürzte und sich leicht verletzte.

Er wurde unmittelbar von einem Rettungswagen versorgt und kurze Zeit später noch vor Ort entlassen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ergaben sich bislang keinerlei Hinweise auf den unbekannten Fahrradfahrer.

Die Verkehrspolizei Freiburg (0761 882-3100) hat den Unfall aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum mutmaßlichen Unfallverursacher geben können.

