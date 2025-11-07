PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Betzenhausen: Nachbarschaftsstreit endet in körperlicher Auseinandersetzung

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Freitag, 07.11.2025, wurde die Polizei gegen 02:15 Uhr zu einer Streitigkeit in einem Wohnhaus in der Freytagstraße im Freiburger Stadtteil Betzenhausen gerufen.

Beim Eintreffen vor Ort stellte die Polizeistreife zunächst lediglich Blutspuren im Treppenhaus des besagten Wohnhauses fest. Im weiteren Verlauf konnten zwei Hausbewohner im Alter von 19 und 29 Jahren als am Streit Beteiligte ausfindig gemacht werden.

Wie sich im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme herausstellte, habe sich zwischen den beiden Männern im Treppenhaus zunächst ein verbaler Streit ereignet, der kurz darauf in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Dabei sei eine Glasscheibe im Treppenhaus beschädigt worden, an der sich mutmaßlich beide Personen verletzten.

Die beiden Männer mussten anschließend durch den ebenfalls hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt werden.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord hat den Sachverhalt aufgenommen und ermittelt nun wegen des Verdachts der wechselseitigen Körperverletzung.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

