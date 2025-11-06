Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu Lörrach: zwei Pedelecs entwendet

Zeuge verhindert Diebstahl von weiterem Fahrrad // hier: ein Tatverdächtiger in Bayern vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 01.11.2025, gegen 02.25 Uhr, wurde vor der Ausreise nach Tschechien ein weißer Kleintransporter mit rumänischem Kennzeichen und dessen 33-jähriger Fahrer von Beamten der Grenzpolizeiinspektion Waidhaus kontrolliert. In dem Kleintransporter befanden sich unter anderem vier Pedelecs. Drei der vier Pedelecs wurden mutmaßlich kurz zuvor in Lörrach entwendet. Diese konnten bereits Geschädigten zugeordnet werden. Ein graues Pedelec der Marke Cube konnte noch keiner Straftat zugeordnet werden. Es liegt die Vermutung nahe, dass dieses ebenfalls in Lörrach abhandengekommen ist. Alle vier Pedelecs wurde beschlagnahmt. Der 33-jährige Tatverdächtige ist kein Unbekannter bei der Polizei in Lörrach. Bereits am 31.07.2025, wurde er beim Versuch ein hochwertiges Pedelec zu entwenden vorläufig festgenommen. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht nun die Besitzerin oder den Besitzer eines grauen Pedelecs der Marke Cube. Noch eine Bitte der Polizei: Beim Verlust ihres Fahrrades wäre es für die Polizei sehr hilfreich, wenn sie sofort eine Anzeige erstatten. Dies würde die Arbeit der Polizei bei Kontrollen oder dem Wiederauffinden des Fahrrades sehr erleichtern. Ursprungsmeldung vom 30.10.2025 In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (28./29.10.2025) entwendete eine unbekannte Täterschaft ein Pedelec der Marke Corratec. Das Pedelec stand verschlossen in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Bergstraße. Der Diebstahlschaden beträgt fast 5.000 Euro. Am Mittwoch, 29.10.2025, in dem Zeitraum zwischen 18.00 Uhr bis 21.20 Uhr, wurde in der Fußgängerzone ein weißes Pedelec der Marke Cube entwendet. Das Pedelec war an einem Fahrradständer in der Teichstraße angeschlossen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 3.500 Euro. Ein Zeuge verhinderte am Mittwoch, 29.10.2025, gegen 21.40 Uhr, einen weiteren Fahrraddiebstahl. Aufgrund von Geräuschen nahm er in der Gretherstraße zwei Männer wahr, welche auf der gegenüberliegenden Straßenseite versuchten ein Fahrradschloss an einem Fahrrad der Marke Scott aufzuflexen. Die beiden Männer fühlten sich offensichtlich gestört und flüchteten zu Fuß in die Haagener Straße in Richtung Landschaftspark Grütt. Das Fahrrad und das noch nicht gänzlich durchgeflexte Schloss blieben zurück. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Männern blieb ohne Erfolg.

