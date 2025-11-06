PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Herdern: Unbekannte bemalen Fahrbahn - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 06.11.2025, teilte ein Zeuge gegen 3:20 Uhr der Polizei mit, dass zwei Unbekannte in der Stefan-Meier-Straße im Freiburger Stadtteil Herdern die Fahrbahn zwischen dem Rennweg und der Tennenbacher Straße bemalen würden.

Augenscheinlich soll dabei von den beiden Unbekannten ein abgegrenzter Fahrradweg eingezeichnet worden sein.

Beim Eintreffen der Polizei wurden keine verdächtigen Personen mehr angetroffen.

Da sich die aufgebrachte Farbe wohl nicht ohne Weiteres entfernen ließ, muss die Fahrbahn an der betroffenen Stelle durch das Garten- und Tiefbauamt der Stadt Freiburg abgefräst werden. Die Reparaturarbeiten dauern derzeit noch an und es kann hierdurch zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Stefan-Meier-Straße kommen.

Zur genauen Schadenshöhe ist bislang nichts bekannt.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel.: 0761 882-4221) hat den Sachverhalt aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht und/ oder Hinweise zu den gesuchten Personen geben können.

Bei den beiden Unbekannten soll es sich um einen Mann und eine Frau Mitte 20 gehandelt haben. Beide Personen sollen dunkel gekleidet gewesen sein.

ak

