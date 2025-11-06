Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck/Görwihl: Sachbeschädigung an Baumaschine - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Montag, 03.11.2025, 17:00 Uhr, bis Dienstag, 04.11.2025, 07:00 Uhr wurde auf der Strecke zwischen Albbruck und Tiefenstein, im Teilabschnitt der aktuell saniert wird, ein mobiler Teleskopkran beschädigt. Bislang unbekannte Täterschaft zerstörten die Heckscheibe der Arbeitsmaschine. Dabei entstand ein Sachschaden von ungefähr 500 Euro. Der Polizeiposten Görwihl hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Der Polizeiposten Görwihl ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07764 9329980 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt rund um die Uhr Hinweise unter Tel. 07761 9340 entgegen.

