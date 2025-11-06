Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Unfall durch überholendes Fahrzeug - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Mittwoch, 05.11.2025 gegen 20.20 Uhr mit seinem Toyota Aygo, die B317 von Höllstein in Fahrtrichtung Maulburg. Auf der dort befindlichen Brücke überholte der Toyota verbotswidrig einen Mähdrescher. Während des Überholvorganges kam diesem ein Mercedes entgegen. Die 52 Jahre alte Mercedes-Fahrerin leitete eine Gefahrenbremsung ein um einen Zusammenstoß zu verhindern, woraufhin zwei hinter ihr fahrende Fahrzeuge auffuhren. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Gesamtsachschaden der Fahrzeuge kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht weitere Zeugen, insbesondere den Mähdrescher-Fahrer, welcher überholt wurde. Dieser und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

