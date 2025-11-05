Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Pkw mit Person aus dem Fluss Rhein geborgen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 02.11.2025, gegen 08.20 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie im Bereich der Alte Straße / Heldelinger Straße, ein Pkw in den Fluss Rhein fuhr. Sofort wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet, bei welchen unter anderem Feuerwehren aus Weil am Rhein, Lörrach, Basel-Stadt und das DLRG eingesetzt waren. Am Sonntagnachmittag konnte tatsächlich ein Pkw aus dem Fluss geborgen werden. Aufgrund des Erscheinungsbildes befand sich dieser PKW jedoch schon länger im Wasser. Die umfangreichen Suchmaßnahmen wurden am Montag und am Dienstag vorgesetzt. Am Dienstag, 04.11.2025, gegen 12.30 Uhr, konnte ein Pkw, in welcher sich eine Person befand, gefunden und geborgen werden. Bei der Person im Pkw handelt es sich um einen 81-jährigen Mann, welcher seit Sonntagmorgen vermisst wurde. Nach dem Ergebnis der Ermittlungen ist der Mann in seinem Fahrzeug ertrunken. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden haben sich durch die Ermittlungen nicht ergeben. Bitte haben sie Verständnis, dass wir zum Schutz der Persönlichkeitsrechte darüber hinaus keine weiteren Auskünfte erteilen.

