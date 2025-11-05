PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Vorfahrtsverletzung - beide Pkws werden von der Fahrbahn abgewiesen

Freiburg (ots)

Am Montag, 03.11.2025, kurz nach 13.00 Uhr, kam es an der Kreuzung Hertinger Straße / Römerstraße zu einem Unfall, bei welchem die beiden am Unfall beteiligten Pkws nach der Kollision von der Fahrbahn abgewiesen wurden. Eine 75-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Römerstraße und übersah an der Kreuzung zur Hertinger Straße eine vorfahrtsberechtigte 25-jährige Pkw-Fahrerin, welche von Bad Bellingen kommend in Richtung Hertingen fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Pkws. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden beide Pkws von der Fahrbahn abgewiesen. In der Folge kollidierte der Pkw der 75-Jährigen noch mit einem Verkehrszeichen. Es wurde niemand verletzt. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

