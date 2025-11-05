Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Durch Ablenkung Verkehrsunfall verursacht

Freiburg (ots)

Durch eine kurze Ablenkung soll am Montag, 03.11.2025, gegen 08.45 Uhr, eine 47-jährige Fahrerin eines Pkw in den Gegenverkehr gekommen sein und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Die 47-Jährige befuhr die Kreisstraße 6347 von Kleinkems kommend in Richtung Rheinweiler und soll auf Höhe des Sportplatzes in Kleinkems in den Fußraum ihres Pkws gegriffen haben, da sie etwas aufheben wollte. Hierbei geriet sie mit ihrem Pkw in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden 55-jährigen Pkw-Fahrer. Die 47-Jährige sowie der 55-Jährige wurden zu weiteren Untersuchungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide konnten das Krankenhaus zeitnah wieder verlassen. Die Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

