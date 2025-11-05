Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Bad Säckingen: Personen mit Schusswaffe in Zug gesichtet

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 04.11.2025, gegen 14:30 Uhr wurde über Polizei-Notruf gemeldet, dass zwei männliche Personen mit einer Schusswaffe am Bahnhof in Waldshut in den Zug in Richtung Basel eingestiegen sein sollen. Die Bahnhöfe entlang der Strecke wurden unverzüglich durch Einsatzkräfte der Polizeireviere Bad Säckingen und Rheinfelden, sowie durch Streifen der Bundespolizei besetzt. Am Bahnhof in Bad Säckingen konnten zwei Jugendliche, auf die die abgegebene Beschreibung passte, beim Verlassen des Zuges angetroffen werden. Einer führte eine Spielzeugwaffe mit sich. Die Waffe wurde einbehalten.

Auch Spielzeugwaffen, besonders wenn sie echten Schusswaffen ähnlichsehen, können als Anscheinswaffe gelten und dürfen in der Öffentlichkeit nicht geführt werden. Es ist selbst Einsatzkräften zum Teil nicht auf den ersten Blick möglich, eine Spielzeugwaffe von einer echten zu unterscheiden.

