PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Bad Säckingen: Personen mit Schusswaffe in Zug gesichtet

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 04.11.2025, gegen 14:30 Uhr wurde über Polizei-Notruf gemeldet, dass zwei männliche Personen mit einer Schusswaffe am Bahnhof in Waldshut in den Zug in Richtung Basel eingestiegen sein sollen. Die Bahnhöfe entlang der Strecke wurden unverzüglich durch Einsatzkräfte der Polizeireviere Bad Säckingen und Rheinfelden, sowie durch Streifen der Bundespolizei besetzt. Am Bahnhof in Bad Säckingen konnten zwei Jugendliche, auf die die abgegebene Beschreibung passte, beim Verlassen des Zuges angetroffen werden. Einer führte eine Spielzeugwaffe mit sich. Die Waffe wurde einbehalten.

Auch Spielzeugwaffen, besonders wenn sie echten Schusswaffen ähnlichsehen, können als Anscheinswaffe gelten und dürfen in der Öffentlichkeit nicht geführt werden. Es ist selbst Einsatzkräften zum Teil nicht auf den ersten Blick möglich, eine Spielzeugwaffe von einer echten zu unterscheiden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 11:27

    POL-FR: Häusern: Unfall im Kreisverkehr - eine leichtverletzte Person

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 04.11.2025, gegen 18:45 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Ford und einem Renault im Kreisverkehr in der Höchenschwander Str. in Häusern. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete der 63-jährige Ford-Fahrer, der aus Richtung St. Blasien in den Kreisverkehr einfahren wollte, die Vorfahrt der bereits im Kreisverkehr ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 11:26

    POL-FR: Laufenburg: Einbruch in Wohnhaus

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 04.11.2025, im Zeitraum von 7 Uhr bis 19 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in ein Wohnhaus in der Rappensteinstraße in Laufenburg. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden mehrere Räumlichkeiten und Möbelstücke nach Wertgegenständen durchwühlt. Die Täterschaft konnte unerkannt entkommen. Zum Diebesgut können derzeit noch keine abschließenden Angaben gemacht werden. ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 09:41

    POL-FR: Titisee-Neustadt: Verkehrsunfallflucht B31- Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, den 04.11.2025, gegen 11:15 Uhr befuhr ein Lkw-Fahrer die B31 in Fahrtrichtung Donaueschingen. Auf Höhe Neustadt-Mitte soll ihm ein Pkw entgegengekommen und dabei aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Um eine Frontalkollision zu vermeiden, habe der 22-jährige Lkw-Fahrer gebremst und sei nach rechts ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren