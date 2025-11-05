PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Einbruch in Wohnhaus

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 04.11.2025, im Zeitraum von 7 Uhr bis 19 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in ein Wohnhaus in der Rappensteinstraße in Laufenburg. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden mehrere Räumlichkeiten und Möbelstücke nach Wertgegenständen durchwühlt. Die Täterschaft konnte unerkannt entkommen. Zum Diebesgut können derzeit noch keine abschließenden Angaben gemacht werden. Die Kriminaltechnik wurde mit der Spurensicherung beauftragt. Das Kriminalkommissariat Waldshut -Tiengen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Verdächtiges in der Rappensteinstraße festgestellt haben. Außerdem werden Anwohner gebeten, ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Sachverhalte der Kriminalpolizei zu melden. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 500 entgegen.

Das Polizeipräsidium Freiburg bietet Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an.

Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten.

Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07741 8316 211 oder E-Mail freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

