Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg - Wiehre: Zwei Tatverdächtige nach Raub in Wohnung in Haft

Freiburg (ots)

Freiburg - Wiehre: Der Sicherheitsdienst einer Einrichtung in der Wiesentalstraße teilte am Freitag, 31.10.2025, gegen 05:15 Uhr mit, dass es soeben zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen gekommen wäre. Vor Ort konnte durch die Polizeibeamten in Erfahrung gebracht werden, dass zwei 18-jährige Beschuldigte mit marokkanischer Staatsbürgerschaft durch ein offenes Fenster in das Zimmer eines 28-jährigen Geschädigten eingedrungen sein sollen. Ein Beschuldigter soll den im Zimmer anwesenden Geschädigten festgehalten und geschlagen haben, während der andere das Zimmer durchsuchte. Die beiden Beschuldigten entwendeten den Geldbeutel des Geschädigten und eine SIM-Karte und entfernten sich von der Örtlichkeit.

Beide Beschuldigte konnten im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung durch Beamte des Polizeireviers Freiburg-Süd vorläufig festgenommen werden. Das Amtsgericht Freiburg erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft gegen beide Tatverdächtige einen Untersuchungshaftbefehl. Anschließend erfolgte die Überführung in eine Justizvollzugsanstalt.

Die polizeilichen Ermittlungen der Kriminalpolizei Freiburg dauern an.

