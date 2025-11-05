PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Verkehrsunfallflucht B31- Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, den 04.11.2025, gegen 11:15 Uhr befuhr ein Lkw-Fahrer die B31 in Fahrtrichtung Donaueschingen. Auf Höhe Neustadt-Mitte soll ihm ein Pkw entgegengekommen und dabei aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Um eine Frontalkollision zu vermeiden, habe der 22-jährige Lkw-Fahrer gebremst und sei nach rechts ausgewichen. Dabei beschädigte er die Leitplanke sowie das Bankett auf einer Länge von ca. 100 Meter. Der derzeit noch unbekannte Pkw-Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der 22-Jährige blieb hierbei unverletzt, allerdings ist an dem Lkw sowie an der Leitplanke ein insgesamter Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich entstanden. Während der Unfallaufnahme und den anschließenden Reinigungsmaßnahmen wurde die B31 teilweise gesperrt.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt (Tel. 07651-9336-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
Polizeirevier Titisee-Neustadt
SchüMi 07651/9336-122

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

