Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Häusern: Unfall im Kreisverkehr - eine leichtverletzte Person

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 04.11.2025, gegen 18:45 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Ford und einem Renault im Kreisverkehr in der Höchenschwander Str. in Häusern. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete der 63-jährige Ford-Fahrer, der aus Richtung St. Blasien in den Kreisverkehr einfahren wollte, die Vorfahrt der bereits im Kreisverkehr fahrenden 58-jährigen Renault- Fahrerin. Diese wurde durch den Unfall leicht verletzt und wurde vor Ort ambulant durch den Rettungsdienst behandelt. An beiden Autos entstand Sachschaden von insgesamt ungefähr 10.000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

