Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Häusern: Unfall im Kreisverkehr - eine leichtverletzte Person

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 04.11.2025, gegen 18:45 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Ford und einem Renault im Kreisverkehr in der Höchenschwander Str. in Häusern. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete der 63-jährige Ford-Fahrer, der aus Richtung St. Blasien in den Kreisverkehr einfahren wollte, die Vorfahrt der bereits im Kreisverkehr fahrenden 58-jährigen Renault- Fahrerin. Diese wurde durch den Unfall leicht verletzt und wurde vor Ort ambulant durch den Rettungsdienst behandelt. An beiden Autos entstand Sachschaden von insgesamt ungefähr 10.000 Euro.

