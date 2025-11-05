Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach: Unbekannter wirft illegalen Silvesterknallkörper und flüchtet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montagabend, den 03.11.2025, gegen 22:00 Uhr hatte in der Friedhofstraße in Elzach ein bislang Unbekannter einen illegalen Silvesterknallkörper offenbar aus einem fahrenden Auto geworfen und sei anschließend in Richtung "Am Tannwald" weitergefahren.

Durch die Explosion des Knallkörpers ist nach derzeitigen Erkenntnissen kein Sachschaden entstanden und niemand verletzt worden.

Bei dem Knallkörper handelt es sich um einen nicht zugelassenen Feuerwerkskörper, weshalb die Polizei wegen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel.: 07681 4074-0) übernahm die Ermittlungen und sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten oder Hinweise zum Täter geben können.

