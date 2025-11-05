POL-FR: Efringen-Kirchen: Zwei Pedelecs aus unverschlossener Garage entwendet
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 29.10.2025, 01.00 Uhr bis Freitag, 31.10.2025, 05.00 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft zwei verschlossene Pedelecs aus einer unverschlossenen Garage in der Hauptstraße. Der Diebstahlschaden der beiden Pedelecs soll etwa 10.000 Euro betragen.
