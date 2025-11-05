POL-FR: Efringen-Kirchen: Zwei Pedelecs aus unverschlossener Garage entwendet

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 04.11.2025, gegen 18:45 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Ford und einem Renault im Kreisverkehr in der Höchenschwander Str. in Häusern. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete der 63-jährige Ford-Fahrer, der aus Richtung St. Blasien in den Kreisverkehr einfahren wollte, die Vorfahrt der bereits im Kreisverkehr ...

mehr