Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Unfall zwischen Pkw und Fahrrad - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 04.11.2025, gegen 05.10 Uhr, soll es an der Kreuzung Hauptstraße / Köchlinstraße zu einem Unfall zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw gekommen sein. Dabei wurde die Radfahrerin leicht verletzt. Ein unbekannter Pkw-Fahrer befuhr die Köchlinstraße und missachtete an der Kreuzung zur Hauptstraße eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 50-jährige Radfahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 50-Jährige verletzte sich leicht. Der Pkw-Fahrer fuhr nach der Kollision in Richtung Weberstraße weiter. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Bei dem unbekannten Pkw könnte es sich um einen dunklen Kleinwagen handeln. Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666 980, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem gesuchten Pkw geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

  • 05.11.2025 – 16:19

    POL-FR: Bad Bellingen: Vorfahrtsverletzung - beide Pkws werden von der Fahrbahn abgewiesen

    Freiburg (ots) - Am Montag, 03.11.2025, kurz nach 13.00 Uhr, kam es an der Kreuzung Hertinger Straße / Römerstraße zu einem Unfall, bei welchem die beiden am Unfall beteiligten Pkws nach der Kollision von der Fahrbahn abgewiesen wurden. Eine 75-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Römerstraße und übersah an der Kreuzung zur Hertinger Straße eine vorfahrtsberechtigte ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 16:18

    POL-FR: Efringen-Kirchen: Durch Ablenkung Verkehrsunfall verursacht

    Freiburg (ots) - Durch eine kurze Ablenkung soll am Montag, 03.11.2025, gegen 08.45 Uhr, eine 47-jährige Fahrerin eines Pkw in den Gegenverkehr gekommen sein und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Die 47-Jährige befuhr die Kreisstraße 6347 von Kleinkems kommend in Richtung Rheinweiler und soll auf Höhe des Sportplatzes in Kleinkems in den Fußraum ihres ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 16:15

    POL-FR: Efringen-Kirchen: Zwei Pedelecs aus unverschlossener Garage entwendet

    Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 29.10.2025, 01.00 Uhr bis Freitag, 31.10.2025, 05.00 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft zwei verschlossene Pedelecs aus einer unverschlossenen Garage in der Hauptstraße. Der Diebstahlschaden der beiden Pedelecs soll etwa 10.000 Euro betragen. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium ...

    mehr
