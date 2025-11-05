Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Unfall zwischen Pkw und Fahrrad - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 04.11.2025, gegen 05.10 Uhr, soll es an der Kreuzung Hauptstraße / Köchlinstraße zu einem Unfall zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw gekommen sein. Dabei wurde die Radfahrerin leicht verletzt. Ein unbekannter Pkw-Fahrer befuhr die Köchlinstraße und missachtete an der Kreuzung zur Hauptstraße eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 50-jährige Radfahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 50-Jährige verletzte sich leicht. Der Pkw-Fahrer fuhr nach der Kollision in Richtung Weberstraße weiter. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Bei dem unbekannten Pkw könnte es sich um einen dunklen Kleinwagen handeln. Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666 980, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem gesuchten Pkw geben können.

