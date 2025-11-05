Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unklarer Unfallhergang - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 04.11.2025, gegen 09.45 Uhr, kam es an der Kreuzung Nollinger Straße / Eichamtstraße zu einem Unfall, an welchem zwei Pkws beteiligt waren. Eine 61-jährige Frau befuhr mit ihrem schwarzen Mazda die Eichamtstraße und wollte die Nollinger Straße in Richtung Rathaus überqueren. Dabei übersah sie eine 72-jährige Fahrerin eines roten Opel, welche die Nollinger Straße von der Stadtmitte kommend befuhr und nach rechts in die Eichamtstraße einbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkws. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Aufgrund unterschiedlicher Angaben der Beteiligten sucht das Polizeirevier Rheinfelden Zeugen, welche den Unfallhergang beobachten haben. Das Polizeirevier ist unter der Telefonnummer 07623 74040 erreichbar.

