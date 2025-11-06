PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 05.11.2025, gegen 07:00 Uhr kam es an der Einmündung von der Umfahrung Oberlauchringen in die B314 zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 19-jähriger BMW-Fahrer die Umfahrung von Klettgau kommend und beabsichtigte in die B314 in Richtung Lauchringen einzubiegen. Dabei soll er die Vorfahrt eines auf der bevorrechtigten B314 aus Richtung Wutöschingen kommenden Skodas missachtet haben. Nach der Kollision kamen beide Autos von der Fahrbahn ab und der Skoda kippte auf die Fahrerseite. Die 44-jährige Skoda-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von insgesamt ungefähr 10.000 Euro. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren auch die Freiwillige Feuerwehr sowie eine Streife des Zolls zur Absicherung der Unfallstelle vor Ort.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

