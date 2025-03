Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Dienstag, den 11.03.2025, gg. 12:15 Uhr, kam es in der Maxburgstraße in Neustadt/W. zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Der Fahrradfahrer befuhr die Maxburgstraße aus nördlicher Richtung in Richtung Waldstraße. An der Kreuzung zur Waldstraße kam von rechts ein Autofahrer. Aus bislang nicht bekannten Gründen missachtete der Radfahrer die gültigen Vorfahrtsregeln (rechts vor links) und kollidierte mit dem Autofahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der Radfahrer über die Fahrzeugfront geschleudert und erlitt hierbei einen Oberschenkelhalsbruch sowie weitere Traumata und Schürfwunden. Er wurde im Krankenhaus weiter ärztlich versorgt. Das Carbonrennrad ist wirtschaftlicher Totalschaden, am Fahrzeug entstanden Dellen und Kratzer.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell