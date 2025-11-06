PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-FR: Stühlingen: Radfahrerin vom Auto erfasst - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 05.11.2025, gegen 15:45 Uhr soll eine 75-jährige Ford-Fahrerin beim Einfahren aus einem Grundstück in die Straße "Im Sulzfeld" in Stühlingen eine 57-jährige Radfahrerin übersehen haben. Diese stürzte auf die Motorhaube und wurde dadurch leicht verletzt. Der Rettungsdienst transportierte sie in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von ungefähr 3.000 Euro.

