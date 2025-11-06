POL-FR: Stühlingen: Radfahrerin vom Auto erfasst - leicht verletzt

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 05.11.2025, gegen 07:00 Uhr kam es an der Einmündung von der Umfahrung Oberlauchringen in die B314 zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 19-jähriger BMW-Fahrer die Umfahrung von Klettgau kommend und beabsichtigte in die B314 in Richtung Lauchringen einzubiegen. Dabei soll er die Vorfahrt eines auf der ...

mehr