Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Unfall an Grundstückseinfahrt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 05.11.2025, gegen 14:15 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße in Laufenburg ein Verkehrsunfall zwischen einer 30-jährigen Mitsubishi-Fahrerin und einer 39- jährigen Fahrerin eines Jeeps. Es entstand Sachschaden von mindestens 14.000 Euro. Beide Parteien machten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang, weshalb der Polizeiposten Laufenburg Zeugen sucht, die den Unfallhergang beobachtet haben. Der Polizeiposten Laufenburg ist unter 07763 92880 zu den üblichen Bürozeiten erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter 07761 934 0 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

