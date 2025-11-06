Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Hilfsbereitschaft von Senior ausgenutzt - Bankkarte entwendet und PIN ausgespäht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 04.11.2025, gegen 12.30 Uhr, wurde die Hilfsbereitschaft eines 82-jährigen Seniors von einer unbekannten Täterschaft ausgenutzt. Der 82-Jährige soll an einem Parkscheinautomaten in der Humboldtstraße von einem unbekannten Mann angesprochen worden sein. Der Mann bat um Hilfe, da der Automat dessen Kreditkarte nicht akzeptieren würde. Der hilfsbereite Senior versuchte es mit seiner Bankkarte und gab dazu seine PIN an dem Automaten ein. Daraufhin habe der unbekannte Mann die Bankkarte des Seniors an sich genommen und sei weggelaufen. Minuten später wurde an einem Geldautomaten ein vierstelliger Bargeldbetrag unberechtigt abgehoben.

