PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Hilfsbereitschaft von Senior ausgenutzt - Bankkarte entwendet und PIN ausgespäht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 04.11.2025, gegen 12.30 Uhr, wurde die Hilfsbereitschaft eines 82-jährigen Seniors von einer unbekannten Täterschaft ausgenutzt. Der 82-Jährige soll an einem Parkscheinautomaten in der Humboldtstraße von einem unbekannten Mann angesprochen worden sein. Der Mann bat um Hilfe, da der Automat dessen Kreditkarte nicht akzeptieren würde. Der hilfsbereite Senior versuchte es mit seiner Bankkarte und gab dazu seine PIN an dem Automaten ein. Daraufhin habe der unbekannte Mann die Bankkarte des Seniors an sich genommen und sei weggelaufen. Minuten später wurde an einem Geldautomaten ein vierstelliger Bargeldbetrag unberechtigt abgehoben.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 13:50

    POL-FR: Freiburg-Herdern: Unbekannte bemalen Fahrbahn - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - In der Nacht auf Donnerstag, 06.11.2025, teilte ein Zeuge gegen 3:20 Uhr der Polizei mit, dass zwei Unbekannte in der Stefan-Meier-Straße im Freiburger Stadtteil Herdern die Fahrbahn zwischen dem Rennweg und der Tennenbacher Straße bemalen würden. Augenscheinlich soll dabei von den beiden Unbekannten ein abgegrenzter Fahrradweg eingezeichnet worden ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 13:13

    POL-FR: Laufenburg: Unfall an Grundstückseinfahrt - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 05.11.2025, gegen 14:15 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße in Laufenburg ein Verkehrsunfall zwischen einer 30-jährigen Mitsubishi-Fahrerin und einer 39- jährigen Fahrerin eines Jeeps. Es entstand Sachschaden von mindestens 14.000 Euro. Beide Parteien machten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang, weshalb der Polizeiposten ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 13:12

    POL-FR: Albbruck/Görwihl: Sachbeschädigung an Baumaschine - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Im Zeitraum von Montag, 03.11.2025, 17:00 Uhr, bis Dienstag, 04.11.2025, 07:00 Uhr wurde auf der Strecke zwischen Albbruck und Tiefenstein, im Teilabschnitt der aktuell saniert wird, ein mobiler Teleskopkran beschädigt. Bislang unbekannte Täterschaft zerstörten die Heckscheibe der Arbeitsmaschine. Dabei entstand ein Sachschaden von ungefähr 500 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren