Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Buggingen: Vier Unbekannte versuchen, einen Wohnwagen zu entwenden

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, den 05.11.2025, gegen 22:00 Uhr sollen vier bislang unbekannte Täter, in Buggingen im Bereich "In den Spitzgärten" versucht haben, einen Wohnwagen zu entwenden.

Ohne die Tat zu beenden entfernte sich die Gruppe wieder von der Örtlichkeit.

Zu mehreren Wohnwagendiebstählen kam es in den letzten Wochen unter Anderem in den umliegenden Bereichen Buggingen, Efringen-Kirchen, Eschbach, Hartheim und Staufen im Breisgau. Bei den genannten Delikten entstand ein insgesamter Sachschaden von ungefähr 217.000 Euro.

Ob in den Fällen Tatzusammenhänge bestehen, kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Der Polizeiposten Heitersheim (Tel.: 07634 50699-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zu den Tätern geben können. Rund um die Uhr nimmt auch das Polizeirevier Müllheim (Tel.: 07631 1788-0)Hinweise entgegen.

So schützen Sie sich vor Fahrzeugdiebstählen:

- Parken Sie hochwertige Fahrzeuge nicht am Straßenrand oder in ungesicherten Carports,

- Nutzen Sie abschließbare Garagen oder parken Sie wenn möglich an gut beleuchteten und belebten Straßen,

- Verstecken Sie den Ersatzschlüssel nicht im/am Fahrzeug,

- Nutzen Sie (falls vorhanden) die Diebstahlwarnanlage,

- Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mehrmals langsam durch die Straße fahren und notieren Sie sich die Kennzeichen. Rufen Sie anschließend die Polizei.

nt

