POL-COE: Coesfeld, Neutorstraße/Geparkter Ford Tourneo Custom beschädigt
Coesfeld (ots)
Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Zeitraum zwischen Dienstag (30.09.), 17.30 Uhr und Donnerstag (02.10.), 07.30 Uhr einen an der Neutorstraße abgestellten, schwarzen Ford Tourneo Custom. Vermutlich beim Vorbeifahren oder Rangieren streifte er das in einer Parkbox stehende Fahrzeug, an dem Sachschaden in vierstelliger Höhe im Bereich des Kotflügels vorne links entstand. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02541-140 bei der Polizei Coesfeld zu melden.
