POL-COE: Coesfeld, Neutorstraße/Geparkter Ford Tourneo Custom beschädigt

Coesfeld (ots) - Ein 24-jähriger Autofahrer aus Reken beabsichtigte am 01.10.2025, gegen 18.00 Uhr, von der L600 in Coesfeld nach links auf die K48 abzubiegen. Dabei übersah er einen 31-jährigen Autofahrer aus Greven und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Rekener und seine 27-jährige Beifahrerin verletzten sich bei dem Unfall. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der Grevener verletzte ...

