PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Neutorstraße/Geparkter Ford Tourneo Custom beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Zeitraum zwischen Dienstag (30.09.), 17.30 Uhr und Donnerstag (02.10.), 07.30 Uhr einen an der Neutorstraße abgestellten, schwarzen Ford Tourneo Custom. Vermutlich beim Vorbeifahren oder Rangieren streifte er das in einer Parkbox stehende Fahrzeug, an dem Sachschaden in vierstelliger Höhe im Bereich des Kotflügels vorne links entstand. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02541-140 bei der Polizei Coesfeld zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 02.10.2025 – 10:11

    POL-COE: Dülmen, Hohe Straße / Versuchter Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

    Coesfeld (ots) - Unbekannte Täter versuchten am 01.10.2025, in der Zeit von 13.30 Uhr bis 14.00 Uhr, sich Zugang zu einem Mehrfamilienhaus zu verschaffen. Hierzu entfernten sie gewaltsam den Zylinder der Hauseingangstür. Da diese verschlossen war, ließ sich die Tür dennoch nicht öffnen. Es blieb bei einem Versuch. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 10:01

    POL-COE: Coesfeld, L600/ K48 / Unfall beim Abbiegen

    Coesfeld (ots) - Ein 24-jähriger Autofahrer aus Reken beabsichtigte am 01.10.2025, gegen 18.00 Uhr, von der L600 in Coesfeld nach links auf die K48 abzubiegen. Dabei übersah er einen 31-jährigen Autofahrer aus Greven und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Rekener und seine 27-jährige Beifahrerin verletzten sich bei dem Unfall. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der Grevener verletzte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren