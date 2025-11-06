Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ladendieb auf frischer Tat festgenommen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, den 05.11.2025 gegen 14:00 Uhr, wurde ein 35-Jähriger vorläufig festgenommen, weil er aus einem Supermarkt in der Zähringer Straße in Freiburg Lebensmittel entwendet hatte.

Der Tatverdächtige wurde vom dortigen Ladendetektiv gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Das Diebesgut hatte einen Wert von etwa 40 Euro. Das Polizeirevier Freiburg-Nord nahm den Sachverhalt auf und leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den 35-Jährigen wegen Verdachts des Diebstahls ein.

Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige vom Amtsgericht Freiburg in einer anderen Sache zur Festnahme ausgeschrieben war. Der Mann wurde daraufhin noch am selben Tag beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

nt

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell