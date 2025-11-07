POL-FR: Gemarkung Efringen-Kirchen: Unfall in einer Autobahnanschlussstelle
Freiburg (ots)
Am Donnerstag, 06.11.2025, gegen 08.50 Uhr, befuhr ein Sattelzug die Autobahn A 5 in Richtung Basel und verließ an der Anschlussstelle Efringen-Kirchen die Autobahn. Dabei soll der Sattelzug in der Linkskurve der Anschlussstelle teilweise auf die Gegenfahrbahn gekommen sein. Ein entgegenkommender 27-jähriger Pkw-Fahrer, welcher einen Unfall vermeiden wollte, habe nach rechts ausweichen müssen und touchierte die Schutzplanke. Der Sattelzug fuhr weiter und wieder auf die Autobahn A 5 in Richtung Norden auf. Am Pkw wurde die komplette rechte Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.
Medienrückfragen bitte an:
Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell