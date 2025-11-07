Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Efringen-Kirchen: Unfall in einer Autobahnanschlussstelle

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 06.11.2025, gegen 08.50 Uhr, befuhr ein Sattelzug die Autobahn A 5 in Richtung Basel und verließ an der Anschlussstelle Efringen-Kirchen die Autobahn. Dabei soll der Sattelzug in der Linkskurve der Anschlussstelle teilweise auf die Gegenfahrbahn gekommen sein. Ein entgegenkommender 27-jähriger Pkw-Fahrer, welcher einen Unfall vermeiden wollte, habe nach rechts ausweichen müssen und touchierte die Schutzplanke. Der Sattelzug fuhr weiter und wieder auf die Autobahn A 5 in Richtung Norden auf. Am Pkw wurde die komplette rechte Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

