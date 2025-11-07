POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Unfallflucht auf Parkplatz von Bankinstitut - Zeugensuche
Freiburg (ots)
Am Donnerstag, 06.11.2025, in dem Zeitraum zwischen 08.00 Uhr bis 12.45 Uhr, wurde ein grauer Audi A 3 hinten links von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Audi stand auf einem Parkplatz, welcher sich auf der Rückseite eines Bankinstitutes in der Basler Straße befindet. Der Parkplatz ist über die Jacob-Burckhardt-Straße zu erreichen. Der Sachschaden an dem Audi wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. An dem grauen Audi konnten blaue Farbantragungen festgestellt werden. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Telefon 07624 98900, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können.
