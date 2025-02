HZA-N: Tierischer Aufgriff des Nürnberger Flughafenzolls

Hauptzollamt Nürnberg

23 Afrikanische Riesenschnecken fanden Zöllner am Samstag am Nürnberger Flughafen im Gepäck eines Reisenden aus Afrika. Der Mann gab an, diese lebend zum eigenen Verzehr mitzubringen. Die Schnecken brauchten eine kurze Aufwärmphase, dann konnten die Beamten feststellen, dass die Tiere den Transport im Seesack tatsächlich alle überlebt hatten und den angebotenen Apfel gern annahmen.

Die Tiere stehen nicht unter Artenschutz und eine Einfuhr von bis zu zwei Kilogramm wäre erlaubt gewesen. Diese Menge war jedoch um einiges überschritten und so landen die Schnecken jetzt auf Weisung des Amtsveterinärs bei versierten Hobbyzüchtern.

