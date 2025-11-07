PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 06.11.2025, im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr wurde ein, an der Ecke Köllerstraße / Zeppelinstraße geparkter Audi durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von mindestens 5.000 Euro. Die Verkehrspolizei Waldshut hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können. Die Verkehrspolizei ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07751 8963 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 15:10

    POL-FR: Weilheim: Unfall im Begegnungsverkehr Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 06.11.2025, gegen 18:00 Uhr befuhren ein Peugeot und ein Lieferwagen die K 6551 zwischen den Weilheimer Ortsteilen Ay und Remetschwil in entgegengesetzter Richtung. In einer engen Kurve kollidierten beide Fahrzeuge, wodurch Sachschaden von ungefähr 2.000EUR entstand. Beide, sowohl die 73-jährige Fahrerin des Peugeot als auch der 40-jährige Fahrer des Lieferwagens geben der Gegenpartei ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 14:59

    POL-FR: Gemarkung Efringen-Kirchen: Unfall in einer Autobahnanschlussstelle

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 06.11.2025, gegen 08.50 Uhr, befuhr ein Sattelzug die Autobahn A 5 in Richtung Basel und verließ an der Anschlussstelle Efringen-Kirchen die Autobahn. Dabei soll der Sattelzug in der Linkskurve der Anschlussstelle teilweise auf die Gegenfahrbahn gekommen sein. Ein entgegenkommender 27-jähriger Pkw-Fahrer, welcher einen Unfall vermeiden ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 14:56

    POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Unfallflucht auf Parkplatz von Bankinstitut - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 06.11.2025, in dem Zeitraum zwischen 08.00 Uhr bis 12.45 Uhr, wurde ein grauer Audi A 3 hinten links von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Audi stand auf einem Parkplatz, welcher sich auf der Rückseite eines Bankinstitutes in der Basler Straße befindet. Der Parkplatz ist über die Jacob-Burckhardt-Straße zu erreichen. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren