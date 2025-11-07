Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 06.11.2025, im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr wurde ein, an der Ecke Köllerstraße / Zeppelinstraße geparkter Audi durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von mindestens 5.000 Euro. Die Verkehrspolizei Waldshut hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können. Die Verkehrspolizei ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07751 8963 0 erreichbar.

