Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Bremsenwirkung eingeschränkt - Auffahrunfall

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 06.11.2025, gegen 16:15 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall auf der B500 kurz vor der Einmündung in die B 34. Ein 51-jähriger Fahrer eines Sattelzuges, der zuvor die B500 talwärts befuhr, konnte vor der Ampelanlage zur B 34 nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf einen wartenden Mercedes auf. Dabei entstand erheblicher Sachschaden von mindestens 12.000 Euro. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Da die Bremsen der Zugmaschine deutlich erhitzt waren, musste die Feuerwehr zur Löschung alarmiert werden. Durch den Unfall und die anschließende Bergung des LKWs kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in Waldshut. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen übernommen und prüft, ob die Talfahrt als Ursache für die Überhitzung der Bremsen in Frage kommen könnte.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

