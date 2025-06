Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Körperverletzung durch Porsche-Fahrer

Sassen (ots)

Am 07.06.2025 gegen 10:30 Uhr kam es in Sassen zu einem Körperverletzungsdelikt. Eine Gruppe von 6-7 Porsche-Fahrzeugen befuhr eine Straße bei Sassen. Der 37-jährige Geschädigte befand sich zwischenzeitlich in dieser Fahrzeuggruppe. Hier kam es wohl zu Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der Gruppenzugehörigkeit. Als der Geschädigte seinen PKW abstellte, hielten die unbekannten Täter mit ihren Fahrzeugen ebenfalls an. Es kam im Weiteren zu einem Handgemenge in dessen Verlauf der 37-jährige Geschädigte von den unbekannten Personen mehrfach geschlagen und auch getreten wurde. Anschließend setzten die unbekannten Täter ihre Fahrt fort.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell