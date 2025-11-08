POL-FR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des Polizeipräsidiums Freiburg
Erstmeldung: Weil am Rhein: Tödlicher Verkehrsunfall mit Linienbus - mehrere verletze Personen
Freiburg (ots)
Am Samstag, 08.11.2025, gegen 13:30 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Weil am Rhein kurz vor der Friedensbrücke. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte ein Linienbus mit mehreren Autos und erfasste Personen. Dabei wurden nach bisherigen Erkenntnissen eine 34-jährige Frau getötet und mehrere Personen verletzt. Zur Unfallursache kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein hat die Ermittlungen übernommen. Derzeit sind zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort im Einsatz, weshalb rund um die Hauptstraße, die Müllheimer Straße und der Basler Straße derzeit Straßensperrungen vorliegen. Es waren auch zwei Rettungshubschrauber und eine Drohne im Einsatz. Es liegen derzeit keine Hinweise auf einen Anschlag vor.
