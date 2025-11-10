Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen/ Rümmingen: Vermeintliche Straßenverkehrsgefährdung - Polizei sucht weitere Zeugen

Freiburg (ots)

Die L134 befuhr am Samstag, 08.11.2025 gegen 15.00 Uhr ein 81 Jahre alter Mann mit seinem Ford. Auf der Strecke von Binzen herkommend befuhr er die L134 über Rümmingen und anschließend die K6354 bei Egringen und Fischingen zurück nach Binzen. Dabei soll er immer wieder auf die Gegenfahrbahn gekommen sein, woraufhin andere Verkehrsteilnehmer ausweichen mussten. An einem Fußgängerüberweg, auf welchen sich bereits ein Fußgänger befand, musste dieser wegen der Fahrweise des 81-jährigen stehen bleiben, da er den Vorrang des Fußgängers nicht gewährt haben soll. Auf der gesamten Fahrstrecke soll dieser die Geschwindigkeit mehrfach überschritten und aus bislang nicht bekannten Gründen abrupt abgebremst haben. Der 81-Jährige konnte von den Polizeibeamten angetroffen werden. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden einbehalten. Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Schopfheim übernommen. Weitere Zeugen, welchen die Fahrweise des Ford-Fahrers aufgefallen ist werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07622/666980 mit dem Polizeirevier Schopfheim in Verbindung zu setzen.

