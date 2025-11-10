PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen am Kaiserstuhl: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 09.11.2025, 16:00 Uhr und Montag, 10.11.2025, 08:00 Uhr, ereignete sich im St. Jakobgäßli in Endingen ein Verkehrsunfall, woraufhin sich der bislang unbekannte Unfallverursacher anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Möglicherweise beim Ein-/ oder Ausparkens beschädigte der Verursacher einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw, welcher sich auf dem mittleren der drei dortigen Parkplätze befand.

Am geschädigten Fahrzeug konnten im Bereich des Frontstoßfängers frische Kratzspuren sowie roter Farbabrieb festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich rund auf 1500 Euro.

Der Polizeiposten Endingen (Tel.: 07642-92870) hat die Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-5820) rund um die Uhr entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg

