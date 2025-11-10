POL-FR: Titisee: Fahren unter Alkoholeinwirkung
Freiburg (ots)
Am Sonntagabend, 09.11.2025, gegen 18:55 Uhr wurde ein 21-jähriger Autofahrer in Titisee einer anlasslosen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte beim Fahrer Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte die Alkoholbeeinflussung bei dem 21-Jährigen. Auf den Mann kommt eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige zu.
Medienrückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Titisee-Neustadt
ChrA
Tel. 07651/9336-0
titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de
X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell