POL-FR: Titisee: Unfallverursacher unter Alkoholeinwirkung

Am Sonntagabend, 09.11.2025, gegen 20:30 Uhr wollte ein 27-jähriger Autofahrer sein auf einem Parkplatz einer Freizeiteinrichtung geparktes Fahrzeug rückwärts ausparken. Hierbei fuhr er gegen ein gegenüber geparktes Fahrzeug. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Während der Unfallaufnahme durch Beamte des Polizeireviers Titisee-Neustadt konnte Atemalkoholgeruch bei dem 27-jährigen Mann festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Alkoholbeeinflussung. Im Anschluss wurde der Unfallverursacher zur Blutentnahme in eine Klinik verbracht, der Führerschein wurde beschlagnahmt.

