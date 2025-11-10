PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fußgänger von Pkw angefahren

Freiburg (ots)

Ein Fußgänger wurde am Sonntag, 09.11.2025 gegen 17.10 Uhr auf der Wiesentalstraße/B317 leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Zuvor beabsichtigte der 33 Jahre alte Fußgänger die B317 vor der Kreuzung Wiesentalstraße/ Tumtinger Straße/ Freiburger Straße zu überqueren, obwohl dort keine geeignete Fußgängerüberquerung vorhanden ist. Beim Überqueren der Straße kam von der Spur der Linksabbieger ein 64 Jahre alter Mann mit seinem Mazda angefahren und sah den dunkel gekleideten 33-Jährigen zu spät. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Fußgänger auf die Motorhaube aufgeladen wurde und anschließend auf die Straße fiel. Der Fußgänger wurde durch den Rettungsdienst leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Im Zuge der Unfallaufnahme konnte bei dem Skoda-Fahrer Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,4 Promille.

md/ce

