Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eggingen: Einbruch in Wohnhaus

Freiburg (ots)

Am Freitag, 07.11.2025, im Zeitraum von 17:00 Uhr bis Mitternacht wurde in ein Wohnhaus in der Mettinger Straße in Eggingen eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen eines Wohnhauses. Dieses, sowie darin befindliche Möbelstücke wurden durch die Täterschaft nach Wertgegenständen durchsucht. Über erlangtes Diebesgut kann derzeit noch keine Aussage gemacht werden. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Freitagabend in Eggingen Verdächtiges wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohner gebeten, ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Wahrnehmungen der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen ist zu den üblichen Bürozeiten unter 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Telefon 07761 934 500 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

