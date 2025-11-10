PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Freiburg (ots)

Am Freitag, 07.11.2025, gegen 13:00 Uhr soll ein Porsche mit Schweizer Zulassung zwischen einem Toyota und einem Tesla auf dem Supermarkt Parkplatz in der Robert- Bosch- Straße in Lörrach eingeparkt haben, obwohl dort keine Parklücke vorhanden war. Dabei beschädigte der bislang unbekannte Porsche-Fahrer beide geparkten Autos erheblich und entfernte sich im Anschluss, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, von der Unfallstelle. An den beiden Autos entstand Sachschaden von mindestens 8000 Euro. Das Polizeirevier Lörrach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den verursachenden Porsche geben können. Das Polizeirevier Lörrach ist rund um die Uhr unter 076211760 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 16:01

    POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 07.11.2025, im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr wurde auf einem Supermarktparkplatz in der Brückenstraße in Waldshut ein Audi A6 mit Schweizer Zulassung angefahren und beschädigt. Der Sachschaden dürfte sich auf mindestens 1000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 16:00

    POL-FR: Wehr: Kollision zwischen zwei Autos - Unklarer Hergang - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 08.11.2025, gegen 13:00 Uhr kam es zur Kollision zwischen einem Kia und einem Mercedes in Wehr auf dem Beschleunigungsstreifen von der B518 auf die B 34 in Richtung Bad Säckingen. Der 32-jährige Kia-Fahrer und der 40-jährige Mercedes-Fahrer gaben vor Ort unterschiedliche Unfallhergänge an, weshalb das Polizeirevier Bad Säckingen Zeugen ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 15:59

    POL-FR: Steinen: Fußgänger zum Ausweichen auf die Straße genötigt - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 06.11.2025, gegen 18:45 Uhr ereignete sich in der Hans-Adolf-Bühler-Straße eine Auseinandersetzung zwischen einem 78-jährigen Fußgänger, der mit seinem Enkel auf dem Gehweg gelaufen war und einer Anwohnerin. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich die 58-jährige Anwohnerin in den Weg gestellt haben und Großvater und Enkel am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren