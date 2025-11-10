Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Freiburg (ots)

Am Freitag, 07.11.2025, gegen 13:00 Uhr soll ein Porsche mit Schweizer Zulassung zwischen einem Toyota und einem Tesla auf dem Supermarkt Parkplatz in der Robert- Bosch- Straße in Lörrach eingeparkt haben, obwohl dort keine Parklücke vorhanden war. Dabei beschädigte der bislang unbekannte Porsche-Fahrer beide geparkten Autos erheblich und entfernte sich im Anschluss, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, von der Unfallstelle. An den beiden Autos entstand Sachschaden von mindestens 8000 Euro. Das Polizeirevier Lörrach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den verursachenden Porsche geben können. Das Polizeirevier Lörrach ist rund um die Uhr unter 076211760 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell