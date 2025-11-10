Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Freiburg (ots)

Am Freitag, 07.11.2025, im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr wurde auf einem Supermarktparkplatz in der Brückenstraße in Waldshut ein Audi A6 mit Schweizer Zulassung angefahren und beschädigt. Der Sachschaden dürfte sich auf mindestens 1000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter 07751 8316 531 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell