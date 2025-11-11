PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Radfahrerin soll sich unerlaubt von Unfallstelle entfernt haben - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalles, der sich am Freitag, 07.11.2025, gegen 9 Uhr in Freiburg auf der Schützenallee etwa auf Höhe des Wilhelm-Eschle-Platzes ereignete.

Beteiligt waren nach derzeitigem Kenntnisstand ein Pkw-Fahrer, der in westliche Richtung auf der Schützenallee fuhr, sowie eine Radfahrerin, die ihm entgegenkam. Auf bislang nicht abschließend geklärte Art und Weise kam es zum Kontakt zwischen dem Fahrrad und dem Pkw. Verletzt wurde niemand. Die unbekannte Radfahrerin entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Frau soll auffällig gekleidet gewesen sein (Farbe: lila) und habe lange lockige Haare gehabt. Mindestens ein Zeuge soll den Vorfall mitbekommen haben. Dieser sowie weitere Zeugen, die Angaben zum Vorfall und zur Identität der Radfahrerin machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0761 882 3100 mit der Verkehrspolizei Freiburg in Verbindung zu setzen.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

