Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herrischried: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten - Zwei Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Montag, 10.11.2025, gegen 17:15 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall an der Einmündung der K6528 in die L151. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine 49-jährige Suzuki-Fahrerin die Vorfahrt des auf der L151 in Richtung Todtmoos fahrenden 75-jährigen VW- Fahrers missachtet haben. Durch die Kollision im Kreuzungsbereich wurden beide Autos von der Fahrbahn abgewiesen und prallten an am Fahrbahnrand stehende Bäume. Dabei wurden beide Fahrende schwer verletzt und mussten mit Rettungshubschrauber in Kliniken geflogen werden. Beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von insgesamt ungefähr 5.000 EUR. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

