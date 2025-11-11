PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Maschinenhalle in Vollbrand - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 09.11.2025, gegen 0:30 Uhr, brannte eine landwirtschaftliche Maschinenhalle in der Ruhländerallee in Freiburg-Opfingen.

Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand die Halle bereits in Vollbrand. Ein Übergreifen des Feuers auf das benachbarte Wohnhaus konnte durch den gezielten Löscheinsatz der Feuerwehr verhindert werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Maschinenhalle sowie die dort gelagerten landwirtschaftlichen Geräte und Fahrzeuge wurden durch das Feuer komplett zerstört. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf rund 600.000 Euro.

Zur Brandursache liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Sowohl ein technischer Defekt als auch eine Brandstiftung können derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Der Polizeiposten Freiburg-Rieselfeld (Tel.: 0761-4768700) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel.: 0761-882-4421) rund um die Uhr entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

