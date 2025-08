Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen

Edenkoben (ots)

In dieser Woche findet die sogenannte Kontrollwoche "Speed" europaweit statt. Im Zuständigkeitsbereich der Polizei Edenkoben wurden deshalb am gestrigen Montag mehrere Geschwindigkeitskontrollen an verschiedenen Örtlichkeiten durchgeführt. In der Radeburger Straße in Edenkoben waren zwischen 11.00 und 12.00 Uhr elf Fahrzeugführer zu schnell unterwegs. Bei erlaubten 30 km/h betrug die Höchstgeschwindigkeit 51 km/h. Zwischen 15.30 und 16.00 Uhr verstießen drei Verkehrsteilnehmer in der Luitpoldstraße in Edenkoben gegen die vorgeschriebenen 30 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit betrug hier 65 km/h. Ein PKW-Fahrer war hier nicht angegurtet. In der Zeit von 12.30 bis 13.30 Uhr wurde in der Staatsstraße in Edesheim der Verkehr in Richtung Landau gemessen. Hier ergaben sich bei erlaubten 30 km/h 14 Verstöße. Der schnellste Fahrzeugführer war hier mit 52 km/h unterwegs. Hier wurde zwischen 18.00 und 19.00 Uhr eine erneute Kontrolle durchgeführt. Diese ergab 20 Fahrzeugführer, die zu schnell unterwegs waren. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 47 km/h. In Kirrweiler wurde in der Zeit von 14.45 bis 15.15 Uhr der Verkehr am Ortseingang von Maikammer kommend überwacht. Hierbei ergaben sich in beiden Richtungen keine Verstöße. Am Ortseingang Roschbach wurden zwischen 16.15 und 17.00 Uhr zwei Verkehrsteilnehmer gemessen, wobei der Schnellste mit 44 km/h bei erlaubten 30 km/h unterwegs war.

Auch in den nächsten Tagen ist mit verstärkten Geschwindigkeitskontrollen zu rechnen. Überhöhte Geschwindigkeit ist nach wie vor die Hauptunfallursache Nr. 1!

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell