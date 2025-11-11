PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-FR: Korrekturmeldung: POL-FR: Jestetten: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Freiburg (ots)

Leider hat sich in die Meldung ein Fehler eingeschlichen. Der Kohlfirstweg liegt nicht im Ortsteil Altenburg, sondern im Nordosten von Jestetten im Wohngebiet "Dankholz". Die Kriminalpolizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die im Wohngebiet Dankholz verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Ursprüngliche Meldung:

Freiburg In der Nacht von Freitag, 07.11.2025, 20:00 Uhr auf Samstag, 08.11.2025, 9:00 Uhr versuchte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in ein Wohnhaus im Kohlfirstweg im Jestetter Ortsteil Altenburg einzudringen. Da die Tür den Einbruchsversuchen standhielt, konnte der Einbruch durch die Täterschaft nicht vollendet werden. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag in Altenburg Verdächtiges wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohner gebeten, ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Wahrnehmungen der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen ist zu den üblichen Bürozeiten unter 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Telefon 07761 934 500 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

