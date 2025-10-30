Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Umgestürzter LKW auf der Autobahn 61 zwischen Laudert und Pfalzfeld

Laudert (ots)

Am 30.11.2025 um 10:34 Uhr wurde hiesiger Dienststelle ein Verkehrsunfall mit umgestürztem LKW gemeldet; dieser habe sich auf der Autobahn 61 zwischen den Anschlussstellen Laudert und Pfalzfeld in Richtung Norden ereignet.

Die Richtungsfahrbahn Norden ist aktuell blockiert, Rettungskräfte sind noch auf der Anfahrt.

Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell