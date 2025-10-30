Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Erstmeldung: LKW durchbricht Mittelschutzplanke

Oberhaid (ots)

Am 30.10.2025 gegen 04:43 Uhr ereignete sich auf der BAB 3, FR Köln, auf Höhe des Kilometers 75, ein Verkehrsunfall, bei dem eine Sattelzugmaschine mit Auflieger aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und die Mittelschutzplanke durchbrach.

Die Richtungsfahrbahn Köln ist aktuell vollgesperrt. Aufgrund der demolierten Mittelschutzplanke ist auch die Richtungsfahrbahn Frankfurt vollgesperrt.

Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Unfallörtlichkeit zu umfahren.

Es wird nachberichtet.

