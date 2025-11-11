Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unbekannter versucht Opferstock aufzubrechen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 09.11.2025, 12 Uhr bis Montag, 10.11.2025, 12 Uhr versuchte unbekannte Täterschaft in einer Kirche in der Fridolinsgasse in Lörrach den Opferstock aufzubrechen. Dabei wurde das Schloss beschädigt, Geld konnte nicht erbeutet werden. Das Polizeirevier Lörrach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in der Kirche in der Fridolinsgasse oder im näheren Umfeld Verdächtiges wahrgenommen haben. Das Polizeirevier Lörrach ist unter 07621 176 0 rund um die Uhr erreichbar.

